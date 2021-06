War Child helpt recordaantal kinderen ondanks pandemie

War Child heeft, ondanks de coronapandemie, een recordaantal van 293.000 kinderen, jongeren en hun families kunnen helpen in oorlogsgebieden, meldt de hulporganisatie in het jaarverslag over 2020.

Volgens de organisatie heeft het virus “het hardst toegeslagen in veel gebieden waar War Child werkt”. Daardoor zijn de risico‚Äôs voor de veiligheid en het welzijn van kinderen in oorlog er nog ernstiger door geworden. Desondanks heeft de hulporganisatie kans gezien op nieuwe en innovatieve manieren kinderen te blijven ondersteunen, zelfs meer dan in het jaar 2019.

Via het noodhulpprogramma werden 5,9 miljoen mensen bereikt met tips over coronapreventie. Daarbij werden ook lokale artiesten ingezet om de preventieboodschap op muziek over te brengen aan kinderen en families. War Child werkte in 2020 in zestien landen.