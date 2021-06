Wrakingsverzoek complotdenker Knevel afgewezen

De wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag heeft een wrakingsverzoek van complotdenker Joost Knevel maandagochtend afgewezen. De rechters zien geen aanwijzingen voor enige schijn van partijdigheid bij hun collega’s. Ze verwijten Knevel dat hij de wrakingsprocedure misbruikt om de zaak-Bodegraven te vertragen.

Dat betekent dat de zitting van de oorspronkelijke eerste wrakingskamer gewoon kan doorgaan. Die toetst de onpartijdigheid van de rechter in het kort geding dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen drie complotdenkers heeft aangespannen. De zitting begint om 10.30 uur.

De gemeente eist in het kort geding dat de complotdenkers Micha Kat, Wouter Raatgever en Joost Knevel stoppen met hun beschuldigende verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in het dorp. De gemeente houdt ze verantwoordelijk voor het verstoren van de grafrust en de openbare orde op de plaatselijke begraafplaats Vredehof, waar tientallen aanhangers van de complottheorieën langskwamen.

Wraking is een verzoek aan de rechtbank om een rechter in een bepaalde zaak te vervangen. Een wrakingskamer, bestaande uit drie rechters, beoordeelt dit verzoek. De beslissing van de wrakingskamer is bindend.

Knevel woonde de zitting maandag met een videoverbinding bij, hij verblijft in Spanje. Hij wilde een wrakingskamer met rechters die niet aan de rechtbank in Den Haag zijn verbonden. Maar volgens de wrakingskamer levert dit geen grond voor wraking op. Volgens de rechter is Knevel “lichtvaardig tot wraking overgegaan door de wrakingskamer te wraken nog voordat de wrakingskamer bijeenkwam. Daarmee is sprake van misbruik.” Knevel mag niet opnieuw de wrakingskamer wraken.