Eerste Hollandse Nieuwe uitgedeeld op GGD-vaccinatielocaties

Het eerste vaatje nieuwe haring van het seizoen is dinsdagmiddag aangeboden aan André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland. Hij kreeg het vaatje Hollandse Nieuwe van het Nederlands Visbureau en nam het in ontvangst namens de hele organisatie, op de vaccinatielocatie naast het Cars Jeans Stadion in Den Haag.

Normaal gesproken wordt het eerste vaatje geveild voor een goed doel. Dat gebeurt altijd in Scheveningen, maar vanwege de coronapandemie kan dat voor het tweede jaar op rij niet doorgaan. Vorig jaar kreeg de ic-zorg de haringen aangeboden.

Rouvoet heeft het vaatje “met trots” in ontvangst genomen “namens alle medewerkers die in deze periode bij de GGD’en een onmisbare bijdrage leveren in de bestrijding van dit virus”. Hij bedankt het Nederlands Visbureau voor “deze mooie en bijzondere erkenning voor ons werk”.

Ook op andere vaccinatielocaties in het land werden nieuwe haringen aangeboden aan de GGD-medewerkers en mensen die een prik kwamen halen. “Haring voor een prikkie, wie wil dat nou niet?”, aldus directeur Agnes Leewis van het Nederlands Visbureau. Hoe leuk de dag ook was, het mooiste blijft het traditionele feest in Scheveningen. Leewis: “Dat is toch al bijna veertig jaar de bakermat van de start van het haringseizoen. De traditie waar we zo van houden.”

De zogenoemde Hollandse maatjesharing komt deze weken per schip de haven van Noorwegen, Denemarken en Schotland binnen en wordt daar verwerkt voor de Nederlandse handel. Vanaf woensdag is de nieuwe haring overal te koop.