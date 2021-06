T-Mobile: storing die telefoonproblemen veroorzaakte opgelost

De storing bij T-Mobile is opgelost. Door het euvel kampten bedrijven en lokale overheden dinsdagochtend met telefoonproblemen. Inkomende en uitgaande gesprekken waren soms niet mogelijk. T-Mobile kon nog niet zeggen wat de oorzaak van de storing was.

Onder meer het provinciehuis van Drenthe, gemeenten zoals Zwolle en Veenendaal en het Zeeuwse Adrz-ziekenhuis waren niet of slecht bereikbaar door de problemen. Dat gold ook voor de ANWB, rechtbanken en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Verschillende organisaties, waaronder de ANWB, de rechtbank Midden-Nederland en reisconcern TUI Nederland hebben via Twitter al laten weten dat zij geen last meer hebben van de storing.