Huisgenoten niet schuldig aan fatale val uit raam in Amsterdam

De twee huisgenoten van een man die vorige maand in Amsterdam van drie hoog uit een raam viel en daarna overleed, zijn niet schuldig aan die fatale val. Dat meldt het Openbaar Ministerie, dat de zaak seponeert.

Het ongeval gebeurde vroeg in de ochtend op dinsdag 11 mei, op de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam-West. De twee huisgenoten die in het huis aanwezig waren, werden daarna aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Volgens een woordvoerder van het OM ging er aan het “tragische ongeval” wel een “onschuldige stoeipartij” vooraf, maar uit het onderzoek blijkt dat de huisgenoten geen schuld aan zijn dood hebben.