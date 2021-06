Vanaf zaterdag kunnen ook mensen geboren in 2003 een afspraak maken voor vaccinatie, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag. Het is het laatste geboortejaar dat nu een afspraak kan maken.

“Het is een moment om te vieren”, aldus de coronaminister. Hij hoopt dat in de tweede helft van augustus iedereen die dat wil volledig is gevaccineerd.