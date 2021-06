Eerste boetes uitgedeeld voor schenden quarantaineplicht

De eerste boetes zijn uitgedeeld voor mensen die zich niet houden aan de wettelijke quarantaineplicht. De boete bedraagt 339 euro. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is de pakkans “zeer reëel” als de regel wordt overtreden.

Reizigers die terugkomen uit een gebied met zeer hoog risico moeten verplicht tien dagen in quarantaine, of op de vijfde dag na aankomst negatief testen op corona. De maatregel werd begin deze maand ingevoerd en verving de vliegverboden. Volgens De Jonge houdt een “paar procent” zich niet aan de thuisblijfplicht.

In de Tweede en Eerste Kamer waren er wel zorgen of de maatregel in de praktijk goed zou uitpakken. Partijen vroegen zich onder meer af of de handhaving wel zou werken. Het systeem is volgens de coronaminister niet 100 procent waterdicht, maar “het werkt wel”.

Mensen die in isolatie zitten, worden gebeld om te controleren of ze wel thuis zijn. Er zijn al een “paar duizend” telefoontjes gevoerd, zei De Jonge tijdens een persconferentie, waar het einde van bijna alle coronamaatregelen werd aangekondigd. Als er na een telefoontje twijfels zijn, wordt er een toezichthouder op af gestuurd.

Mensen die uit een land komen waar een quarantaineplicht voor geldt, moeten bij aankomst in Nederland een quarantaineverklaring bij zich hebben. Wie dat niet heeft, riskeert een boete van 95 euro.