Hamer wil snel verslag uitbrengen en legt partijen opties voor

Informateur Mariëtte Hamer wil volgende week haar formatieverslag naar de Tweede Kamer sturen. Dat zeggen bronnen rond de kabinetsformatie. De zes leiders van partijen die nog een serieuze rol spelen in de kabinetsformatie, schuiven vrijdagmiddag aan. Hamer is van plan opties op tafel te leggen over hoe het verder zou moeten gaan met de vastgelopen formatie.

Hamer praat met Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA), Lilianne Ploumen (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). VVD en D66 hebben de verkiezingen gewonnen, en moeten volgens veel partijen het voortouw nemen in de formatie. Maar waar VVD niet met twee linkse partijen wil, werkt D66 het liefst samen met zowel de PvdA als GroenLinks. Die twee partijen laten elkaar niet los, ondanks het verzet van de VVD, maar vooral van CDA. De ChristenUnie zegt absoluut nog niet aan de beurt te zijn voor de formatiegesprekken.

Omdat de partijen elkaar niet lijken te vinden in de traditionele opties, worden volgens ingewijden drie varianten geopperd. De NOS en De Volkskrant schreven eerder al over deze opties. Zo overweegt Hamer om met de zes partijen door te praten over een regeerakkoord om vervolgens te kijken welke partijen overblijven om hun handtekening eronder te zetten. Ook zou Rutte kunnen beginnen met het schrijven van een regeerakkoord, en partijen zouden zich daar vervolgens bij kunnen aansluiten. Mogelijk begint Rutte samen met Kaag aan het schrijven van zo’n akkoord.

Niet alle partijen hebben dit plan van tevoren gehoord, blijkt uit een rondgang. Betrokkenen benadrukken verder dat er nog meer opties op tafel zullen komen, en dat er geen “witte rook” te verwachten is op vrijdag. Een ingewijde denkt dat Hamer de partijen nog één keer allemaal bij elkaar wil zetten voordat ze besluit of ze nog een ronde gesprekken zal houden over de vraag “wie met wie” gaat regeren.