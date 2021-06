KNMI: Onderzoek moet uitwijzen of sprake was van een windhoos

Dat Leersum en Tiel vrijdag zijn getroffen door extreem weer is duidelijk. Maar vooralsnog is niet te zeggen wat zich daar precies heeft afgespeeld. Veel mensen op sociale media spreken van een windhoos, sommigen noemen het een tornado of een orkaan. Maar daar is het volgens een woordvoerster van het KNMI nog allemaal te vroeg voor.

Onderzoek om uit te wijzen of het een windhoos was, moet ter plaatse gebeuren, legt de zegsvrouw uit. Onder andere door te kijken hoe de bomen zijn omgevallen. Wel is duidelijk dat zware onweersbuien plaats hebben gevonden, een zogeheten supercel.

Het noodweer was ook “echt heel lokaal”, aldus de woordvoerster. Want bijvoorbeeld in andere delen van de provincie Utrecht bleef de zon schijnen. Het westen van Nederland had daarnaast te maken met veel neerslag.

Volgens Weeronline viel in Noord-Holland op verschillende plaatsen 50 tot meer dan 100 millimeter. Zo viel in Bergen tot nu toe 114 millimeter. Dat is tweemaal een maandsom in een paar uur tijd.

In Alkmaar zat 94 millimeter in de regenmeter en in Egmond aan Zee viel 91 millimeter. In het wat zuidelijker gelegen Heemskerk viel op een tweetal meetpunten 55 millimeter.