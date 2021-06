Burgemeester: we zijn er nog goed vanaf gekomen in Leersum

“Als je ziet hoe sommige straten van Leersum erbij liggen, dan zijn we er nog goed vanaf gekomen.” Dat zei Frits Naafs, burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zaterdagmiddag, kort nadat hij opnieuw ter plaatse was geweest in het gebied dat vrijdag door extreem noodweer is getroffen. “Het ziet er inderdaad uit alsof er een oorlog heeft gewoed. Grote, forse bomen zijn als luciferhoutjes geknapt.”

Negen mensen raakten gewond, van wie er twee naar een ziekenhuis moesten. Zij zijn inmiddels weer thuis. Volgens Naafs gaat het naar omstandigheden goed met hen. In de omgeving van Leersum zijn talloze bomen omgewaaid.

De schrik zit er flink in, zegt Naafs, maar de inwoners van Leersum hebben zaterdag vooral de handen uit de mouwen gestoken om schade te herstellen, op te ruimen en elkaar te helpen. “Dat is nog in volle gang en gaat nog een tijdje duren”, aldus Naafs. “Er is sprake van grote saamhorigheid en dat is indrukwekkend om te zien. Waar een klein dorp groot in kan zijn.” De burgemeester roemt ook de inzet van de hulpdiensten, die vrijdag massaal in actie kwamen. “Dat maakte ook op de inwoners van Leersum grote indruk.”

De toegangswegen naar Leersum zijn in verband met de opruim- en herstelwerkzaamheden voorlopig nog afgezet. Zeker zes huizen zijn voorlopig niet bewoonbaar. De gemeente had bewoners onderdak aangeboden, maar zij konden bij familie en vrienden terecht.

Zicht op de totale omvang van de schade heeft Naafs vooralsnog niet. “Ik durf voorlopig echt geen bedrag te noemen.”