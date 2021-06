‘Staat moet paleis Soestdijk terugkopen’

De Bond Heemschut, die zich inzet voor behoud van cultureel erfgoed, vindt dat de Staat paleis Soestdijk weer moet terugkopen. De bond reageert op een artikel in NRC, waarin wordt geschetst dat de renovatie van het paleis en het omliggende landgoed nog altijd stilligt door verzet tegen exploitatieplannen van de huidige eigenaar.

“We doen een beroep op het nieuwe kabinet: zorg voor de cultuur. Koop het paleis terug, investeer zelf in de restauratie en zoek daarna een passende herbestemming. Het huidige idee: projectontwikkeling met winst, is gebaseerd op het oude denken.” Heemschut pleit ook voor een beroep op filantropie: er zijn genoeg echte weldoeners in Nederland met voldoende vermogen om een minder belastend plan voor natuur, toerisme en omgeving uit te voeren”, zegt Heemschut-directeur Karel Loeff.

Soestdijk stond leeg sinds het overlijden van prins Bernhard in 2004. Het werd met onderbrekingen opengesteld voor rondleidingen. In 2017 verkocht de Staat het paleis voor 1,7 miljoen euro aan de MeyerBergman Erfgoed Groep, die er allerlei plannen mee heeft. Die zouden worden bekostigd door woningbouw op het naastgelegen terrein van de marechaussee. Maar omwonenden komen hier fel tegen in het geweer, omdat er daarvoor bos zou moeten worden gekapt. Ook vrezen ze de komst van een “grootschalig evenemententerrein”. De gemeenteraad van Baarn, waar het paleis onder valt, en de provincie Utrecht gaan eveneens niet zonder meer met alle voornemens akkoord.