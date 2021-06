Den Haag heeft hitteplan voor kwetsbare groepen mensen

Den Haag wil er zeker van zijn dat kwetsbare groepen mensen tijdens een periode met hoge temperaturen niet te maken krijgen met gezondheidsklachten vanwege de hitte. De stad liet daarom door advies- en ingenieursbureau Arcadis een speciaal hitteplan opstellen. Wat vooral van belang is, is de communicatie om problemen te voorkomen tussen individuele verzorgers en professionals, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties tijdens een periode van hitte.

In het plan van aanpak staat onder meer hoe bepaalde groepen mensen als ouderen, chronisch zieken en dak- en thuislozen op hete dagen op koele plekken in de stad kunnen worden ondergebracht. Daarnaast gaat het ook om uitleg geven over het belang van drinken en het geven van tips om het huis zo koel mogelijk te houden. “De klimaatverandering gaat snel. Een zomerse dag die in het huidige klimaat eens per tien jaar voorkomt, komt in 2050 eens per vijf jaar voor”, aldus Arcadis-directeur Marjan den Braber.

Arcadis verwacht dat meer steden het voorbeeld van Den Haag zullen volgen. Het advies- en ingenieursbureau benadrukt dat het hitteplan los staat van initiatieven om de stad koeler te maken door bijvoorbeeld de aanplant van meer groen en andere aanpassingen.