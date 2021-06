Minder dan zeshonderd nieuwe coronagevallen

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn maar 585 Nederlanders positief getest op het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds 1 september, toen de tweede golf langzaam begon aan te zwellen.

Door het lage aantal meldingen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daalt ook het gemiddelde. In de afgelopen zeven dagen zijn 6049 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat komt neer op 864 per dag en ook dat is het laagste peil in negen maanden tijd.

Rotterdam telde de meeste positieve tests (32), gevolgd door Amsterdam (31) en Den Haag (24). In Utrecht werden achttien besmettingen vastgesteld en in Zwijndrecht negen. In 146 gemeenten testte geen enkele inwoner positief en in 95 gemeenten kwam slechts één besmetting aan het licht.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met één. Het gaat om een inwoner van de gemeente Horst aan de Maas in Limburg. Dat wil niet zeggen dat deze man of vrouw in de afgelopen 24 uur is overleden. Sterfgevallen door corona worden soms een tijdje later geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM vijftien meldingen van sterfgevallen, het laagste cijfer sinds half september.