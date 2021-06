9 maanden cel voor complotdenker voor bedreigende filmpjes

Complotdenker Wouter Raatgever is dinsdag door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van negen maanden waarvan drie voorwaardelijk, voor het verspreiden van opruiende en bedreigende filmpjes. Deze zijn onder meer gericht tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de advocaat van de gemeente en RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Volgens de rechter was de 53-jarige Raatgever de grens van de vrijheid van meningsuiting overgegaan. “Wat u heeft gedaan, gaat alle perken te buiten”, aldus de politierechter. Er was een onvoorwaardelijke celstraf van negen maanden geëist.

De zitting begon met een kwestie hoe Raatgever aangesproken moest worden, want hij zegt dat hij niet die naam draagt maar een vrij mens is. Hoe hij dan aangesproken wil worden, vroeg de rechter hem. “Mijn vriendin noemt mij schatje, mijn hond blaft naar me.” Het voorstel om ‘schatje’ te zeggen, vond de rechter geen goed idee. Hij besloot Raatgever aan te spreken als ‘verdachte’.

Raatgever gelooft onder meer in verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Deze complottheorieën bespreekt hij – zonder enig bewijs – samen met Micha Kat en Joost Knevel via hun onlineplatform Red Pill Journal. Hierover is vorige week een kort geding gevoerd, de gemeente wil dat de drie stoppen met de beschuldigingen. De uitspraak in deze zaak is op 8 juli.