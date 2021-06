‘Kwetsbare mensen worden slachtoffer van invoeren pinkosten’

Banken zouden geen kosten moeten rekenen voor het pinnen van contant geld. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) waarschuwt in Trouw dat die ontwikkeling voor problemen kan zorgen bij mensen die digitaal bankieren te moeilijk vinden en daarom op contant geld zijn aangewezen.

ABN AMRO rekent binnenkort kosten voor het pinnen bij een geldautomaat. Wanneer een klant meer dan 12.000 euro contant geld per jaar opneemt, rekent de bank straks 5 euro plus 0,5 procent per transactie over het opgenomen bedrag. Eerder werd bekend dat er kosten zouden worden gerekend vanaf 10.000 euro. Volgens Trouw voert Rabobank in september ook voor bepaalde pakketten pinkosten in en doet ING dat nu al.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart vindt dat de banken een ontmoedigingsbeleid voeren voor contant geld, terwijl zulk geld volgens hem voor veel mensen onontbeerlijk is. Als voorbeeld noemt Vliegenthart laaggeletterde Nederlanders, die digitaal betalen volgens hem vaak te ingewikkeld vinden, en mensen die weinig te besteden hebben.

“Zij pinnen hun leefgeld, omdat ze dan precies kunnen zien wat ze uitgeven”, zegt hij over die laatste groep. “En als dat op is, dan is het ook echt op. Op een digitale rekening kun je dan vaak nog wel uitgaven doen, doordat je rood kunt staan.”

Vliegenthart roept de banken daarom op geen pinkosten in rekening te brengen. “Ook omdat er op dit moment nog geen goede alternatieven zijn voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen gebruik kunnen maken van digitaal geld.”

Eerder uitte ook de Consumentenbond kritiek op ABN AMRO voor de pinkostenplannen. De bank reageerde toen dat die bedoeld zijn om “het excessieve gebruik van contant geld” te ontmoedigen. Volgens ABN AMRO vormt het gebruik van grote hoeveelheden cashgeld een risico. Ook leidt het tot extra kosten omdat de bank transacties moet monitoren om financiĆ«le criminaliteit zoals fraude en witwassen te bestrijden.