Nederlandse journalist in Griekenland opgepakt

De Nederlandse journalist Ingeborg Beugel is eerder deze maand gearresteerd in Griekenland, waar ze correspondent is. Ze werd aangehouden omdat ze naar eigen zeggen onderdak verleent aan een 23-jarige Afghaanse vluchteling. Beugel wordt ervan beschuldigd hem als ongedocumenteerde voor de autoriteiten bij haar thuis te hebben verborgen.

De Groene Amsterdammer, waarin Beugel (61) haar verhaal doet, meldt dat de Griekse rechtbank in de herfst besluit of ze vervolgd zal worden. In dat geval kan ze worden veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een boete van meer dan 10.000 euro.

Beugel werd samen met de 23-jarige Fridoon uit Afghanistan op 13 juni gearresteerd op het eilandje Hydra, waar ze deels woont. Het tweetal kwam na een dag weer vrij. “Ik hoop dat de officier van justitie gaat besluiten dat er geen gronden voor vervolging zijn: de clausule in de wet gaat over verbergen van ongedocumenteerden. Ik heb nooit verborgen dat Fridoon bij mij woont, ook in onze juridische correspondentie niet”, schrijft Beugel.