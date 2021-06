Aboutaleb: schending mensenrechten is nogal een verwijt

“Ik ben geen burgemeester van een stad waar mensenrechten worden geschonden, dat weiger ik te accepteren.” Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in een gemeenteraadsvergadering waarin werd gesproken over de kritiek die VN-rapporteurs uitten op het Rotterdamse woonbeleid. Ze vrezen namelijk dat dit mogelijk in strijd is met de mensenrechten.

VN-rapporteurs schreven vorige week in een brief dat zij zich zorgen maken over het verminderen van betaalbare woningen in Rotterdam in tijden van armoede, de woningnood en een groot aantal dak- en thuislozen. Dit alles zou kunnen leiden tot een schending van het recht op huisvesting.

Het is voor het eerst dat een gemeente in Nederland wordt aangesproken op mogelijke mensenrechtenschendingen. Aanleiding voor het rapport is de omstreden sloop en renovatie van de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid, waarmee maandag is begonnen. Volgens de VN zijn veel buurtbewoners verplaatst, zonder dat er voldoende met hen is gesproken of dat ze hulp hebben gehad met het zoeken naar een andere woning.

“Schending van mensenrechten is nogal een verwijt”, aldus Aboutaleb. Hij zei verbaasd te zijn dat de VN zich bezighoudt met Rotterdam en dat de stad op een plek wordt gezet waar mensenrechten worden geschonden. De burgemeester en ook bouwwethouder Bas Kurvers nodigen de VN-rapporteurs uit om eens in Rotterdam te komen kijken. Enkele oppositiepartijen verweten het college namelijk dat het woonbeleid dakloosheid in de hand zou werken. Aboutaleb zei hierop dat hij dakloosheid heeft gezien in Zuid-Afrika en Karachi. “Ik weiger te accepteren dat dat beeld van toepassing is op Rotterdam.”

Onder meer de Partij voor de Dieren en Denk willen dat er met de sloop van de Tweebosbuurt wordt gestopt. D66 en PvdA zeiden achter hun besluit om te slopen te staan, maar gaven aan wel geschrokken te zijn van de VN-brief.

Aboutaleb stelt dat de sloop een democratisch genomen besluit is, volgens Nederlands recht. “We zijn met de genomen besluiten binnen het recht gebleven. Dat kan links en rechts pijn doen, maar het is wel een rechtmatig besluit door een democratische meerderheid.” Wethouder Kurvers heeft onder meer toegezegd samen met wooncorporaties een sociaal statuut te willen opstellen. Hierin staat welke rechten huurders hebben bij sloop en renovatie.

De Woonbond vindt dat de brief van vijf VN-rapporteurs een reden zou moeten zijn voor Rotterdam én de landelijke overheid om het woonbeleid te herzien. “Het landelijke beleid stuurt met de verhuurderheffing, een belasting op sociale huur, aan op een kleinere sociale huursector. Door de afname van het aantal sociale huurwoningen komen steeds meer mensen in de knel. Bovendien werd er met landelijke sloopsubsidies aangestuurd op de sloop van betaalbare woningen in Rotterdam.”