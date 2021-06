Weer ongeveer 700 nieuwe coronagevallen

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 716 nieuwe coronagevallen gemeld. Het is de derde dag op rij dat het cijfer rond de 700 zit.

Het gemiddelde peil blijft hard dalen. In de afgelopen zeven dagen zijn 4980 positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Begin september, dus bijna tien maanden geleden, bleef het weekcijfer voor het laatst onder de grens van 5000.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 54 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Amsterdam volgt met 44 positieve tests. In Den Haag zijn 26 besmettingen bevestigd en in Utrecht 21. Daarna komt de gemeente Goeree-Overflakkee met 18 positieve tests, relatief veel gezien het aantal inwoners. Het Zuid-Hollandse eiland heeft meer positieve tests dan bijvoorbeeld Enschede (16) en Tilburg (15).

In 150 gemeenten testte geen enkele inwoner positief. Dat aantal is gelijk aan woensdag, maar aanmerkelijk hoger dan in de afgelopen maanden. Begin deze maand waren er dagelijks ongeveer zestig gemeenten zonder coronagevallen en op de top van de golf waren er hooguit een paar gemeenten waar niemand positief testte.

Onder de 150 gemeenten van donderdag zijn niet alleen de gebruikelijke namen als Schiermonnikoog en Vlieland, maar ook plaatsen als Almelo, Nieuwegein, Gorinchem en Doetinchem. Verder zijn er tachtig gemeenten met maar één nieuw coronageval, zoals Emmen, Heerenveen, Lelystad, Assen en Heerlen.

Het aantal sterfgevallen steeg met één. Het gaat om een inwoner van Den Haag. Dat het overlijden in de afgelopen 24 uur is geregistreerd, wil niet zeggen dat deze man of vrouw in het afgelopen etmaal is overleden. Het duurt soms een tijdje voordat een sterfgeval is verwerkt.

In de afgelopen week zijn slechts vijftien sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo’n twee per dag. Daarmee is Nederland terug op het niveau van half augustus vorig jaar, vlak voor het begin van de tweede golf. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hadden in de afgelopen week allemaal maar één melding van een sterfgeval. De laatste melding van een sterfgeval in de gemeente Utrecht was op 7 juni.