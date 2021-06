De anderhalve meter is vanaf nu volgens Rutte leidend

Er moet nog anderhalve meter afstand bewaard worden, maar verder kan bijna alles weer als vanouds. Deze zaterdag worden veel coronamaatregelen versoepeld. Zo lang mensen niet te dicht bij elkaar komen, zijn er nauwelijks nog regels van kracht. Op plekken waar afstand houden niet lukt, gelden wel nog wat regels.

Alle publiek toegankelijke locaties mogen weer open, kondigde het kabinet vorige week aan. Om afstand te kunnen bewaren geldt er afhankelijk van het vloeroppervlak een maximaal aantal gasten. Als het niet mogelijk is om afstand te bewaren, zijn de regels strenger.

In het openbaar vervoer, de taxi, op stations en luchthavens geldt een mondkapjesplicht. Hetzelfde geldt voor het voortgezet onderwijs. Nachtclubs mogen ook weer open, maar dan alleen als de aanwezigen een test- of vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Overigens kunnen ook andere horecagelegenheden ervoor kiezen om alleen mensen binnen te laten met zo’n bewijs als ze de anderhalve meter willen loslaten. Dit alles binnen de reguliere openingstijden, die ook weer gelden voor de verkoop van alcohol in de winkel.

Thuis noch buiten gelden regels voor maximale groepsgroottes, er mogen weer amateursportwedstrijden gehouden worden en wie kan thuiswerken, hoeft dat nog maar de helft van de week te doen. Zingen, blazen en schreeuwen kan weer als vanouds. Evenementen waar een vergunning voor nodig is, moeten wachten tot woensdag voor ze weer van start kunnen.

De versoepelingen, die om middernacht ingingen en deels al vanaf 22.00 uur vrijdagavond werden gedoogd, zijn volgens het kabinet mogelijk omdat het virus minder rondgaat. Deels komt dat door het warmere weer, waar het virus minder goed in gedijt, en deels door de vaccinatiecampagne die behoorlijk gevorderd is. Volgens het Coronadashboard zijn er bijna 15 miljoen prikken gezet.