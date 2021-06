Nieuwe ‘bangalijst’ opgedoken bij Vindicat

Bij de Groningse studentenvereniging Vindicat is opnieuw een zogenoemde ‘bangalijst’ opgedoken. Dat meldt de vereniging in een verklaring op de website. De lijst, met daarop “schandelijke opmerkingen” over vrouwelijke leden, zou vrijdagochtend bij het bestuur zijn gekomen.

“Vindicat veroordeelt alle vormen van intimidatie, zo ook deze lijst. Deze lijst draagt niet bij aan het gevoel van veiligheid binnen de studentenwereld. De vereniging neemt dit hoog op”, stelt het bestuur in de verklaring.

De vereniging heeft de maker van de lijst geïdentificeerd. Het lid is per direct voor onbepaalde tijd geschorst. Ook is er contact geweest met een aantal vrouwelijke leden. Zij krijgen hulp aangeboden. Daarnaast zegt het bestuur hen in contact te brengen met de politie, als daar behoefte aan is. Het bestuur heeft melding gemaakt van het incident bij de onderwijsinstellingen.

Vindicat kwam al eerder in opspraak vanwege misstanden binnen de vereniging. In 2016 dook er ook al een ‘bangalijst’ op. Op die lijst stonden eveneens de namen van vrouwelijke leden, inclusief foto, contactgegevens en een ‘score’ voor hun prestaties in bed. Meerdere leden werd destijds geschorst.

Eind vorig jaar besloten de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool om voor de rest van het collegejaar geen accreditatie meer te verlenen aan de studentenvereniging. De beslissing werd genomen, omdat de maatregelen die de vereniging diende door te voeren, nog niet hadden geleid tot een cultuurverandering, stelden de onderwijsinstellingen.