Rutte prijst kameraadschap onder veteranen en actieve militairen

De Nederlandse veteranen hebben zich “ergens op de wereld en ergens in onze geschiedenis of in het hier en nu ingezet” voor vrede en vrijheid. “Daar kunnen we u niet genoeg voor bedanken”, zei premier Mark Rutte in een toespraak op de jaarlijkse Veteranendag. Wegens corona was er niet de gebruikelijke bijeenkomst op het Malieveld, maar een besloten bijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

De premier stond ook stil bij de kameraadschap die “zit ingebakken bij alle militairen” en vertelde ter illustratie het verhaal van Paul Moerman, de oudste Nederlandse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog. Moerman overleed afgelopen december een dag na zijn 104e verjaardag.

Defensieminister Ank Bijleveld benoemde de enorme offers die Nederlandse militairen de afgelopen twintig jaar brachten in Afghanistan. “We verloren 25 collega’s en nog veel meer raakten gewond, fysiek en/of mentaal. Dat vergeten wij nooit”, zei ze.

Volgens Bijleveld hebben de twintig jaar dat Nederland betrokken was bij de missie in Afghanistan “bloed, zweet en tranen” gekost. “Onze ruim 29.000 Afghanistan-veteranen waren betrokken bij gevechtsacties, opbouwwerkzaamheden, trainingen en adviestaken.” Bijleveld memoreerde op de besloten bijeenkomst ook dat er meer dan 675.000 Nederlandse militairen zijn ingezet tijdens drie oorlogen en meer dan honderd missies. “Hun inzet heeft ons diepste respect.”

Ondanks de versoepelingen had het Nationaal Comité Veteranendag besloten niet zoals gewoonlijk op het Malieveld in Den Haag bij elkaar te komen. Er was dus ook geen defilé door de Haagse binnenstad. Op veel plekken in het land is de Veteranenvlag gehesen.

Ook koning Willem-Alexander was aanwezig in de schouwburg. Er werden verhalen van en door veteranen verteld. De ruim 111.000 Nederlandse militairen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrede werden geëerd. Met onder meer filmpjes en toespraken, en met muziek van Claudia de Breij, Snelle en Stef Bos.