Genoeg vaccins om ook in 2022 iedereen die dat wil te vaccineren

Het demissionaire kabinet heeft overeenstemming bereikt over de aanschaf van nog eens ruim zes miljoen doses van het coronavaccin van Moderna. Daarmee is Nederland verzekerd van voldoende vaccins om ook volgend jaar iedereen die dat wil te vaccineren. Dat heeft zorgminister Hugo de Jonge maandag bekendgemaakt.

Of en zo ja hoe het vaccinatieprogramma volgend jaar wordt voortgezet, is nog niet duidelijk. Dat is onder meer afhankelijk van adviezen van de Gezondheidsraad. Maar er zijn straks hoe dan ook voldoende doses beschikbaar om iedereen boven de 12 jaar twee prikken aan te bieden.