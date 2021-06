Van Veldhoven: treinen afgelopen vijf jaar meer toegankelijk

De toegankelijkheid van treinen is de afgelopen vijf jaar fors verbeterd, schrijft demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar is Nederland “op de goede weg”, maar is er wel nog ruimte voor verbetering.

Positief is Van Veldhoven over de toegankelijkheid van stations. Die zijn nu allemaal voorzien van geleidelijnen, waardoor blinden en slechtzienden beter de weg kunnen vinden. Daarnaast kunnen mindervalide reizigers nu op 168 stations hulp bij het in- en uitstappen krijgen. Eerder kon dat op 74. Ook zijn alle regionale treinen gelijkvloers met het perron en voldoen de nieuwste sprinters aan alle toegankelijkheidseisen.

Vooral het gelijktrekken van regionale verschillen is nog een uitdaging, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Zo is het belangrijk dat alle perrons dezelfde hoogte hebben, zodat treinen overal gelijkvloers met het perron zijn. Verder gaan overal dezelfde afspraken gelden voor wat moet gebeuren als bijvoorbeeld een lift uitvalt. Ook moeten de voorzieningen in dubbeldekstreinen, ondanks de vele trappen, voor minder validen bereikbaar blijven.

In 2022 moet 90 procent van alle reizigers met een beperking van of naar een toegankelijk station kunnen reizen, aldus Van Veldhoven. In 2030 moet dat 100 procent zijn.