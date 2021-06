Aob vooral blij met prikadvies voor de leerlingen

Onderwijsbond AOb staat helemaal achter het advies van de Gezondheidsraad om gezonde tieners een prik tegen corona aan te bieden. De club is vooral blij voor de leerlingen, de onderwijskrachten worden immers al in een rap tempo geprikt. Wel is goede voorlichting aan jongeren van belang, aldus een woordvoerder.

Volgens de wet mogen kinderen vanaf 12 jaar uiteindelijk zelf bepalen of ze het coronavaccin willen of niet. “Je kunt jongeren niet opleggen om zich te laten vaccineren, het is aan henzelf om die keuze te maken”, zegt de zegsman. “Maar daar moeten zij dan wel van op de hoogte zijn.” Daarom moeten jongeren goed worden ge├»nformeerd over hun rechten en plichten, stelt de AOb. Die verantwoordelijkheid ligt volgens de bond niet bij scholen, maar bij de GGD’s, overheid en ouders.

Ook nu is nog steeds voorzichtigheid geboden met corona, zegt de woordvoerder verder, wijzend op een recente uitbraak op een school in Goes waardoor een leerkracht op de ic belandde.