Kamer wil dat eigen risico in zorg volgend jaar 385 euro blijft

Het verplichte eigen risico voor de zorg moet volgend jaar 385 euro blijven, net zo hoog als het de afgelopen twee jaar was, vindt de Tweede Kamer. Een motie van de SP die het demissionaire kabinet daartoe oproept, werd dinsdag unaniem aangenomen.

In de Zorgverzekeringswet is nu geregeld dat het verplichte eigen risico per 2022 meestijgt met de hogere zorgkosten. De Kamer wil nu dat het kabinet een wetsvoorstel maakt om het verplichte eigen risico te bevriezen op 385 euro.

In verband met corona zijn de zorgkosten het afgelopen jaar fors gestegen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dinsdag dat er vorig jaar 8,9 miljard euro meer is uitgegeven dan in 2019. In totaal ging er 116 miljard euro naar zorg en welzijn.

Verzekerden vanaf 18 jaar betalen elk jaar een bedrag aan eigen risico zodra ze zorgkosten maken die vallen onder de basisverzekering. De overheid stelt dat drempelbedrag elk jaar vast.