GGD: veel mensen bellen voor gratis coronatest voor reizigers

Veel mensen proberen een afspraak te maken voor de gratis coronatest voor mensen die op reis gaan. Het is erg druk bij het speciale telefoonnummer daarvoor, 0800-5005. De GGD’en vragen mensen dan ook om nog niet te bellen wanneer ze deze week nog niet op vakantie gaan. “Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen die deze week wel met vakantie gaat, hun test kan inplannen.”

De testen zijn bedoeld voor mensen die (nog) niet zijn gevaccineerd tegen het virus, of die niet in aanmerking komen voor een herstelbewijs. In de maanden juli en augustus zijn de testen kosteloos.

Het is sinds woensdagochtend mogelijk om een afspraak te maken voor de coronatest voor reizigers. Voor sommige landen hebben mensen een PCR-test nodig om binnen te komen. Dat is de meest gebruikte manier van testen. Die test kan worden afgenomen op een aantal testlocaties van de GGD. De uitslag is er binnen 26 uur en daarna kan het nog 4 uur duren voor de uitkomst in de CoronaCheck-app staat. In totaal kunnen GGD’en 35.000 reizigers per dag testen.

Reizigers kunnen ook terecht bij een commerciƫle tester. Die afspraak kan worden gemaakt via een speciale site van de overheid, testenvoorjereis.nl.