Boerenactiegroepen plannen weer protestacties

Boerenactiegroepen zijn van plan om volgende week woensdag weer te gaan demonstreren. Zowel op het Malieveld in Den Haag als regionaal worden boerenprotesten gepland. De actiegroepen zijn nog steeds boos over het stikstofbeleid van het kabinet, dat de stikstofuitstoot van de landbouw de komende jaren fors wil verminderen. Ook een plan van stikstofexperts, die het ministerie van Landbouw onder meer adviseren vooral boeren uit te kopen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden, krijgt veel kritiek uit de sector.

Actiegroep Agractie is bezig met de organisatie van een protestactie in Den Haag. “Doordat boeren steeds minder ruimte krijgen om hun werk te doen, zien we dat steeds meer boeren stoppen en jonge boeren het bedrijf niet meer willen overnemen”, zegt een woordvoerder van de organisatie. Doel van het protest is dan ook om hier aandacht voor te vragen. “We hopen dat het probleem wordt meegenomen in de politieke plannen, nu de formatie aan de gang is.”

De details van de acties zijn nog niet bekend, maar het idee is dat deelnemers zowel met auto’s als met tractoren komen. De gemeente Den Haag bevestigt dat de demonstratie is aangekondigd. De boeren kunnen terecht op het Malieveld. Daar werden in 2019 ook meerdere zeer grote boerenprotesten gehouden. Ook toen was stikstofbeleid de aanleiding.

Ook Farmers Defence Force (FDF) heeft aangekondigd op dezelfde dag actie te gaan voeren. Die zullen op meerdere plaatsen in het land plaatsvinden, laat bestuurslid Sieta van Keimpema weten. Over de precieze invulling wil ze nog niet veel kwijt. Voor burgers voorziet ze “niet heel veel overlast”. FDF verzet zich onder meer tegen het idee om boeren in gebieden als de Gelderse Vallei uit te kopen, zodat de ammoniak die van hun bedrijven afkomstig is niet meer op de beschermde natuur van de Veluwe neerdaalt.

Volgens tal van onderzoeken is het slecht gesteld met de Nederlandse natuur, met te hoge stikstofconcentraties als een van de boosdoeners. Rechterlijke uitspraken maken het noodzakelijk voor het kabinet om daar meer tegen te doen, want Nederland is volgens EU-wetgeving verplicht om beschermde natuurgebieden goed in stand te houden. Volgens metingen en berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) levert de landbouw van alle sectoren de grootste bijdrage aan de uitstoot. Onder de actievoerende boeren bestaat daar veel scepsis over.