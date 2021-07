Deel bossen Leersum weer toegankelijk

Een deel van de bossen ten noorden van de Utrechtse plaats Leersum is vanaf vrijdag weer toegankelijk voor wandelaars en fietsers. De bossen liepen op 18 juni grote stormschade op. Volgens Staatsbosbeheer waaiden duizenden bomen om. De situatie was zo gevaarlijk dat de bossen sinds de storm afgesloten zijn geweest.

Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap hebben nu ongeveer 350 hectare van de in totaal 730 hectare verwoest bos weer opgeruimd. In dat gebied aan de noord- en oostkant van Leersum kunnen recreanten weer een rondje maken. Maar ze komen onderweg wel verbodsborden en afzettingen tegen. Daarachter is het nog niet veilig, zo waarschuwen de natuurbeheerders. Takken en boomkruinen hangen los en bomen staan op omvallen. Het zal nog maanden gaan duren voor alle schade weer is hersteld of opgeruimd.

Een brede strook van het Lombokbos is helemaal verwoest. Wat daar gaat gebeuren is volgens Staatsbosbeheer nog onduidelijk. Met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de inwoners wordt overlegd over de toekomst van dit gebied. Het Lombokbos was een populair wandelgebied.

Het Verbond van Verzekeraars meldde donderdag dat het noodweer in en om Leersum naar schatting voor 7,3 miljoen euro schade heeft veroorzaakt.