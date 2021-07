Honderden demonstranten op Malieveld tegen vaccineren kinderen

Enkele honderden mensen protesteren zaterdagmiddag op het Malieveld in Den Haag tegen het vaccineren van kinderen. Ook hebben ze kritiek op het dragen van mondkapjes door kinderen en het testen van deze groep.

De betoging, die duurt van 15.00 tot 17.00 uur, is georganiseerd door onder meer de actiegroepen Viruswaarheid, Police For Freedom en Nederland in Verzet.

Tijdens het protest is geen muziek toegestaan. Dat heeft de burgemeester besloten omdat mensen bij vorige demonstraties tegen de coronamaatregelen door muziek al snel te dicht bij elkaar gingen staan, aldus een woordvoerder van de burgemeester eerder. Er staat in tegenstelling tot eerdere betogingen ook geen podium op het Malieveld waar toespraken en optredens op kunnen worden gehouden.

Rond het Malieveld is veel politie aanwezig.