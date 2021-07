‘Gezinsleden vluchteling wachten te lang op visum’

Duizenden gezinsleden van vluchtelingen die toestemming hebben om naar Nederland te komen, moeten te lang wachten op een afspraak bij een Nederlandse ambassade. Dat stelt VluchtelingenWerk Nederland. Volgens de organisatie is de dienstverlening bij de ambassades in onder meer Libanon, Iran en Pakistan zo beperkt dat ze maanden moeten wachten op een afspraak. VluchtelingenWerk Nederland roept staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) op om in te grijpen.

Volgens VluchtelingenWerk Nederland is de ambassade in Beiroet een van de locaties die kampen met enorme achterstanden. Bijna tweeduizend SyriĆ«rs moeten hier nu gemiddeld een half jaar wachten voordat zij een afspraak kunnen maken. Op dit moment plant de ambassade afspraken in met gezinsleden die in januari toestemming hebben gekregen van de IND. Deze groep kan op z’n vroegst in september langskomen voor een visum. Normaal gesproken duurt dit gehele proces zo’n twee tot vier weken.

“Wij vinden dat staatssecretaris Broekers-Knol veel eerder had moeten ingrijpen en meer prioriteit had kunnen geven aan de situatie waarin deze mensen verkeren. Er moet in oplossingen worden gedacht. Een sterke uitbreiding van de capaciteit van de ambassades is hard nodig. Veel partners en kinderen verblijven nog steeds in moeilijke en vaak gevaarlijke omstandigheden. Zij moeten daar zo snel mogelijk worden weggehaald. Wij vinden dat vluchtelingen de mogelijkheid moeten krijgen om hun visum ook op een andere Nederlandse ambassade te kunnen ophalen. Vluchtelingen hoeven dan niet langer te wachten in onveilig gebied en kunnen doorreizen naar een ander land om vanaf daar naar Nederland te reizen.”

De organisatie zegt dat voor sommige vluchtelingen de termijn waarbinnen de gezinsleden hun visa moeten afhalen is verlopen. De staatssecretaris heeft vorig jaar vanwege de corona situatie besloten de termijn eenmalig te verlengen met drie maanden. Echter zijn de achterstanden zo groot dat deze drie maanden niet voldoende zijn. Als de termijn verlopen is, moeten vluchtelingen een nieuwe aanvraag indienen.