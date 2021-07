Makers Kaag-documentaire: film is integer

De VPRO-documentaire Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof is ondanks de bemoeienissen van het team rond Kaag integer. Dat stellen de maker en de producent van de documentaire in een interview in NRC. “De film is integer. Ik sta er nog steeds helemaal achter. Wij hebben drie jaar lang gefilmd en hebben in al die jaren nooit enige vorm van invloed ervaren. Ik had alleen elke week een telefoontje met Kaags woordvoerder over haar agenda. Vervolgens vertelde ik waar we allemaal bij wilden zijn”, zegt VPRO-regisseur Shuchen Tan (54) tegen de krant.

Producent Monique Busman (55) laat weten dat vooral de 48 uur na de voorvertoning van de documentaire er “verhit” aan toe ging. Uit het e-mailverkeer dat toen plaatsvond – en dat door Geenstijl is opgevraagd – kwam naar voren dat D66 zich wel degelijk heeft bemoeid met de documentaire, terwijl minister Arie Slob (Media) eerder had aangegeven dat de partij geen invloed op de film heeft gehad.

Zo was er onder andere kritiek van de woordvoerders van Kaag op het beeld waarin ze zonder gordel om te zien was in haar dienstauto. Er werd zelfs een bedrijf benaderd om te onderzoeken of die gordel er in gemonteerd kon worden. Maar volgens Tan en Busman zouden ze het nooit hebben toegestaan als dat uiteindelijk wel technisch mogelijk was.

“We zeiden de dag na de voorvertoning al tegen D66-mensen: dit is een non-starter”, aldus Tan over die scène in NRC. “Gaat niet gebeuren. En is ook niet gebeurd.” Busman: “We werden behoorlijk lastiggevallen door Kaags team. En ik wilde er vanaf. Dus toen liet ik ze zien: kijk, jongens, ik heb er álles aan gedaan, maar het kan niet. En de scène blijft erin.” Ja, zegt ze, “ik heb gebeld naar dat bedrijf. Maar dat dit serieus was, geloof je toch niet?”

“Dat gedoe met de gordel is niet een bewijs dat ze invloed hebben uitgeoefend. Ze proberen het wel, natuurlijk, dat is hun vak. Maar dat betekent niet dat we hebben toegegeven op al hun punten”, zegt Tan. Producent Busman geeft toe dat ze het team rond Kaag adviseerde te doen alsof Kaag de film niet van te voren heeft gezien. “Maar wat je niet in die mails leest, is de emotie waar zo’n suggestie uit voortkomt. Het werd een optelsom: ze hadden al die suggestie gedaan om die autogordel eruit te krijgen. Toen zei ik: jongens, maak je toch niet zo druk. Treed er mee naar buiten. Zeg bijvoorbeeld: ‘Jongens, ik heb die film gezien: zó stom, ik had mijn autogordel niet om’. Zeg voor mijn part dat je de film niet gezien hebt. Dan kan je er afstand van nemen.”

Volgens Tan zijn zij nu slachtoffer geworden van een hetze, waar Kaag al langer mee te maken heeft. “Dit was geen onschuldig Wob-verzoekje dat toevallig bij Geenstijl uitkwam. Dit is een bredere campagne. En het cynische is: onze film gaat daar deels over. Over hoe dit soort hetze-achtige campagnes een soort modus operandi zijn geworden. Kaag heeft daar al drie jaar mee te maken. Wij nu ook.”