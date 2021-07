Voedselbanken in coronajaar 2020 overladen met donaties

Tijdens de coronacrisis is de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (VBN), waarbij 172 voedselbanken zijn aangesloten, overstelpt met donaties. Een woordvoerster bevestigt een bericht daarover in Het Parool.

Vorig jaar kwam 10,7 miljoen euro aan donaties binnen, waar gerekend was op 2 miljoen, zo blijkt uit het jaarverslag. Het was daarmee een “exceptioneel gunstig financieel jaar”. Acties van onder meer Radio 538 (Missie 538, 1,3 miljoen euro) en Albert Heijn (kerststollenactie, 0,65 miljoen) leverden veel geld op. Ook was er een extra bijdrage van 1 miljoen van de Nationale Postcodeloterij.

“Met grotere donateurs hebben we gesproken over de bestemming van hun giften”, zegt voorzitter Leo Wijnbelt in Het Parool. “Als de vaccinaties goed blijven verlopen en de pandemie straks ten einde is, kunnen we het geld teruggeven. Maar we kunnen het de komende anderhalf jaar ook gebruiken voor het verbeteren van onze logistieke structuur.”

Het aantal huishoudens dat door de Voedselbanken werd geholpen, groeide met ruim 7 procent tot meer dan 37.000. De grootste stijging was te zien in Amsterdam (+26 procent). Dat heeft ermee te maken dat daar relatief veel mensen wonen die hun werk in horeca, cultuursector, sport of transport verloren door de coronacrisis.

De VBN verwacht dat er “na afloop van de pandemie en nadat de Rijksoverheid stopt met de steun aan het bedrijfsleven in bepaalde sectoren sprake zal zijn van een economische crisis, die ook zijn weerslag zal hebben op het aantal huishoudens dat (tijdelijk) gebruik zal gaan maken van de voedselbanken. Om hierdoor niet te veel te worden overvallen zijn we ons op dit moment aan het voorbereiden op een groei van wel 50 procent. Dat wil niet zeggen dat we een groei van 50 procent verwachten (kan ook 20 of 70 procent worden), maar we willen niet worden overvallen”, schrijft het bestuur in de jaarrekening.