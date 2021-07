Actiegroep verwacht duizenden boeren bij stikstofprotest woensdag

Actiegroep Agractie verwacht dat “zeker duizenden boeren” gehoor zullen geven aan de oproep om woensdag te gaan demonstreren op het Malieveld in Den Haag. “Vooral in de westelijke provincies is veel animo om naar Den Haag te komen”, zegt Bart Kemp van de actiegroep. Hij zegt dat een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nog meer mensen over de streep heeft getrokken om te gaan betogen.

In het rapport ging het planbureau in op een aantal toekomstscenario’s. In grote delen van Brabant, Gelderland en Overijssel zou volgens de onderzoekers nauwelijks ruimte voor open boerenbedrijven overblijven als de politiek zou inzetten op maximale verlaging van de stikstofuitstoot. Als de hoeveelheid stikstof die terechtkomt in natuurgebieden overal in het land tot een onschadelijk niveau moet worden teruggebracht, zou de komende decennia een “ongekende transformatie van het landelijke gebied” nodig zijn.

Agractie vreest dat dit zal leiden tot harde ingrepen, zoals gedwongen uitkoop van boeren. Daar zijn de actievoerders fel tegen. “Het ziet er gewoon slecht uit voor jonge boeren”, zegt Kemp. “De motivatie van een aantal rapportschrijvers is vooral dat er minder dieren moeten komen. Wij denken dat je daarmee een sector die zorgt voor 600.000 banen op zijn kop zet en jonge boeren toekomstperspectief ontneemt.”

Hoe de betogers naar Den Haag komen, moeten ze wat Agractie betreft zelf weten. “Of dat nou met de auto, de trein of de trekker is. Het belangrijkste is dat je er bent”, aldus Kemp.

De gemeente Den Haag zegt dat de boeren die met de trekker komen, het voertuig op de Boorlaan mogen parkeren. Dat is het verharde stuk weg direct aan de rand van het Malieveld. Als meer boeren met de trekker komen, kunnen zij die mogelijk op andere wegen in de buurt neerzetten. Bij vorige demonstraties, van boeren en van de bouwsector, werden zware voertuigen op het gras van het Malieveld geparkeerd. Dat raakte daardoor zwaar beschadigd. De belangrijkste regel voor de boerendemonstratie zelf is dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) organiseert woensdag om dezelfde redenen regionale acties, onder het motto “oog om oog, tand om tand”. FDF is bezig met acties in de omgeving van Assen, Zwolle, Arnhem en Den Bosch.

Het PBL pleit ervoor om op korte termijn vooral stikstofmaatregelen te nemen op plaatsen waar de overschrijding van de normen “zeer fors is en de natuurkwaliteit nu achteruitgaat”. Verder moet de politiek ook vooral de kwaliteit van natuurgebieden centraal stellen, vindt het planbureau. Want daarin spelen ook andere factoren dan stikstof een rol, zoals de beschikbaarheid en kwaliteit van water, of de manier waarop natuurgebieden zijn ingericht.

Wat de actievoerende boeren betreft is de belangrijkste vraag hoe maatregelen “gaan landen op het boerenerf”, zegt Kemp. “Het moet haalbaar en betaalbaar, de boer moet een normaal inkomen kunnen verdienen.” Hij pleit ervoor om vooral in te zetten op technologische oplossingen, zoals luchtwassers, om uitstoot te verminderen. Ook moet volgens de woordvoerder van Agractie meer duidelijk worden over de stikstofuitstoot. Hij wijst erop dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de stikstofmetingen aan het uitbreiden is en vindt dat daarop moet worden gewacht “voordat onomkeerbare stappen worden gezet”.