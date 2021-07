Burgemeesters gaan toegangssysteem bij discotheken bespreken

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad gaan maandag in een digitale vergadering het coronatoegangssysteem bij clubs en discotheken bespreken. Sinds vorige week zaterdag is er in enkele plaatsen een uitbraak van coronabesmettingen, omdat het systeem met toegangstesten en de CoronaCheck-app niet waterdicht blijkt te zijn. In Enschede zijn al 185 bezoekers van discotheek Aspen Valley positief getest, nadat er op 26 juni met corona besmette personen binnen zijn geweest.

Volgens voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad is handhaven van de coronamaatregelen in eerste instantie een zaak van gemeenten zelf. In het beraad is eerder afgesproken dat gemeenten zullen optreden als er sprake is van excessen. Maar het is niet mogelijk om bij elke club of discotheek handhavers neer te zetten. De burgemeesters en demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus sluiten niet uit dat er lokale maatregelen genomen moeten worden.

In Enschede zouden bezoekers van Aspen Valley de QR-code van de CoronaCheck-app naar elkaar hebben doorgestuurd. De gemeente en de GGD zoeken nog uit of dat klopt. Ook in discotheek City Lido in het Achterhoekse Groenlo zijn besmette bezoekers binnen geweest. Burgemeester Annette Bronsvoort noemt dat “zorgelijk, want er waren goede voorzorgsmaatregelen en toegangscontrole”. Zij pleit ervoor om het toegangssysteem aan te passen.

De regeling is nu dat er geen maximum meer geldt voor het aantal bezoekers in een café of club, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Bij gelegenheden die de afstandsregel niet hanteren, moeten bezoekers kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of geen corona hebben.