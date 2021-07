Boeren starten hun tractoren weer na acties in vijf steden

De boerenprotesten in vijf steden zijn ten einde. Zowel op het Malieveld in Den Haag als voor diverse provinciehuizen zit het programma van de acties erop en is de leegloop begonnen. Aan de betogingen in Arnhem, Zwolle, Assen en Den Bosch deden alles bij elkaar enkele duizenden boeren mee. Velen van hen waren op hun tractor gekomen.

De boeren voerden actie om nogmaals duidelijk te maken dat zij hun ruimte in Nederland willen behouden en niet de rekening van de stikstofcrisis toegeschoven willen krijgen. Het kabinet vindt weliswaar dat alle sectoren de komende jaren moeten bijdragen aan vermindering van de stikstofuitstoot, die schadelijk kan uitpakken voor de natuur, maar de boeren vrezen dat zij onevenredig hard geraakt zullen worden. In gesprekken met provinciebestuurders wierpen ze de vraag op of bedrijven uit andere sectoren wel over de benodigde natuurvergunningen beschikken. Provinciebestuurders toonden zich bereid dat goed te gaan bekijken.

Boeren die in Arnhem bijeenkwamen, reden daarna door naar Wageningen University & Research (WUR). Daar staan inmiddels enkele tientallen tractoren, laat een woordvoerster van de universiteit weten. De politie is op de campus aanwezig om alles in goede banen te leiden. Wat de actievoerders er precies willen gaan doen, is nog niet duidelijk. Bestuurslid Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force (FDF) is niet van de actie op de hoogte. Op de universiteit wordt veel onderzoek naar landbouw gedaan. Ook het klimaat en milieukwesties, zoals de stikstofproblematiek waar de boeren zich druk om maken, zijn aandachtspunten van Wageningse onderzoekers.

Voor zover bekend zijn de protesten zelf zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Onderweg werd een fietser in Gouda aangereden door een 19-jarige tractorbestuurster. Zij reed door maar werd later alsnog aangehouden in Den Haag. Staatsbosbeheer zegt te gaan bekijken of het Malieveld schade heeft opgelopen. Volgens de instantie die het veld beheert hebben de boeren zich niet aan de afspraken gehouden door honderden tractoren op het gras te parkeren.

Op enkele binnenwegen was het na afloop van de protesten druk. Aan het begin van de actiedag greep de politie in op de A12 bij Utrecht. Boeren die met tractoren over die snelweg reden, op weg naar de actie in Den Haag, werden teruggestuurd naar kleinere wegen.

Om de vertrekkende boeren de ruimte te geven, sloot de politie het eerste stukje van de Utrechtsebaan, die Den Haag uit voert, even af voor ander verkeer.