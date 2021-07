‘Doordacht en slim offensief tegen georganiseerde misdaad nodig’

Er is een doordacht, slim offensief nodig tegen de georganiseerde misdaad. Dat zei voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond in het NOS Radio 1 Journaal in reactie op het neerschieten van Peter R. de Vries. Struijs repte van “een aanslag op onze rechtsstaat en democratie”.

Struijs zei dat de georganiseerde misdaad uit de hand is gelopen. Hij wees erop dat onder meer gemeenteraadsleden en andere politici en mensen bij de politie en het Openbaar Ministerie “aan de lopende band” worden bedreigd. “Hoe gaan wij dit de komende tien jaar aanpakken? Dit raakt ons allen.”