Toename besmettingen geen reden tot opschorten introductieweken

Universiteiten zijn niet van plan hun introductieweken in het nieuwe studiejaar op te schorten of aan te passen nu het aantal coronabesmettingen vooral onder jongeren toeneemt, zegt voorzitter van de vereniging van universiteiten VSNU Pieter Duisenberg. Het is volgens hem “niet uit te leggen” dat de coronamaatregelen worden versoepeld, maar dat het hoger onderwijs niet volledig open zou kunnen.

Het hoger onderwijs hoort pas half augustus of de 1,5 meter in het nieuwe studiejaar kan worden losgelaten. “Maar wij bereiden ons voor op maar één scenario: volledige opening.”

En dat betekent ook normale introductieweken. Duisenberg: “De introductietijd is cruciaal voor de ontwikkeling van studenten. Afgelopen jaar konden de introductieweken ook al niet doorgaan. Ook studenten die het hebben moeten missen, gaan het zoveel mogelijk in het nieuwe studiejaar inhalen.” De introductieweken worden volgens hem veilig georganiseerd, met onder meer een Testen voor Toegang-beleid bij de feestjes.

Ook als het aantal besmettingen zover oploopt dat er in de hele samenleving weer maatregelen worden afgekondigd, dan nog vindt Duisenberg dat het hoger onderwijs open moet. “Het onderwijs en vooral de jongeren moeten nu eens bovenaan staan.”