Bijna 5500 nieuwe coronagevallen in één dag

Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt sneller en sneller. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 5475 positieve tests gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei.

Op woensdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meer dan 3600 nieuwe gevallen en de dag ervoor waren ruim 2200 positieve tests geregistreerd. Precies een week geleden, op 1 juli, kwamen er slechts 826 nieuwe gevallen bij. Dat betekent dat het aantal positieve tests in een week tijd bijna is verzevenvoudigd. Zo’n snelle stijging is niet eerder voorgekomen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 16.153 bevestigde besmettingen gemeld. Nog maar een paar dagen geleden waren er zo’n 4.000 tot 5.000 meldingen in een week.

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad testten 729 inwoners positief. Voor die stad is dat het hoogste aantal sinds 25 oktober.

In Rotterdam kwamen 416 besmettingen aan het licht en in Utrecht 387. Daarna volgt Groningen met 374 positieve tests. Niet eerder waren er in één dag zo veel positieve tests in de noordelijke studentenstad. In Den Haag waren 142 nieuwe gevallen. In slechts 36 gemeenten was er geen enkele positieve test.

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen 24 uur kreeg het RIVM twee meldingen dat coronapatiënten waren overleden. Dat is vergelijkbaar met de dagen ervoor. Het gaat om inwoners van Amsterdam en Venray. Dat wil niet zeggen dat ze in die periode zijn overleden, want het duurt soms even voordat een sterfgeval is geregistreerd.

Het totale aantal positieve tests is donderdag gestegen tot boven de 1,7 miljoen. Sinds het begin van de uitbraak, in februari vorig jaar, zijn 1.702.941 Nederlanders positief getest. Van 17.776 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.