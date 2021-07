Burgemeester Bodegraven: we gijzelen complotdenkers indien nodig

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk laat de mannen die beschuldigende verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven de wereld in slingeren, als dat nodig is gijzelen. Dat zegt de burgemeester van de gemeente Christiaan van der Kamp in een interview in het AD.

Vorige week vrijdag bepaalde de rechtbank in Den Haag in een kort geding dat de drie complotdenkers, Joost Knevel, Micha Kat en Wouter Raatgever, per direct moeten stoppen met hun beschuldigende verhalen. De rechter oordeelde dat zij de al gepubliceerde verhalen van internet moeten verwijderen. Als ze dat niet doen, moeten zij dwangsommen betalen en kunnen zij uiteindelijk zelfs worden gegijzeld. Volgens de rechter is er “geen enkel objectief bewijs voor de vergaande aantijgingen over een satanisch-pedofiel netwerk in Bodegraven”.

Ook advocaat van de gemeente Cees van de Sanden is aangeschoven bij het interview. In antwoord op de vraag wat er precies gewonnen is, aangezien Knevel nog steeds video’s plaatst over het ‘misbruik’ op internet, zegt hij dat er een uniek vonnis is. Dat gaat nu stap voor stap worden uitgevoerd, aldus de advocaat. “Een vonnis waardoor een gemeente ook online verstoringen kan aanpakken. We gaan nu naar YouTube met het verzoek video’s te laten verwijderen.” Burgemeester Van der Kamp stelt dat alles in de gaten wordt gehouden. “En als het nodig is laten we de lijfsdwang uitvoeren.”

De eerste beschuldigingen van het netwerk werden vorige zomer gedaan. Oud-inwoner van Bodegraven Joost Knevel zei “herwonnen herinneringen” te hebben aan een netwerk waardoor hij werd misbruikt en dat kinderen vermoordde. De twee andere complotdenkers sloten zich bij hem aan. Begin dit jaar kwamen tientallen mensen naar begraafplaats Vredehof om bloemen en pamfletten op kindergraven achter te laten.

Volgens Van der Kamp heeft de kwestie veel mensen pijn gedaan. “Je hoopt dat het ergens in een hoekje van het internet blijft. Maar het maakte de sprong van internet de echte wereld in. En in de video’s werden ook steeds meer namen van mensen genoemd”, aldus de burgemeester.

De burgemeester is gaan praten met mensen die in de video’s worden genoemd, als vermeend dader of als nabestaande, zegt hij. “Toen werd me duidelijk hoe zeer dit hen raakte. Ik sprak een vader wiens zoon op Vredehof ligt. Wildvreemden kwamen bloemen leggen bij het graf van zijn kind. Als de vader uitlegde dat het complot niet bestond, wilden ze dat niet geloven. Die man wilde de grafrust terug voor zijn zoon, maar dat lukte niet. Toen besefte ik dat de gemeente het moest overnemen.”