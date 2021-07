Drukte op wegen op eerste dag van de zomervakantie

Op de dag dat regio Noord als eerste regio de zomervakantie inluidt, is het vrijdagmiddag druk op de Nederlandse wegen. “De piek was om 16.10 uur met 602 kilometer file”, zegt Heleen de Geest van de ANWB. Verrast over de drukte is de filelezeres niet. “Dit is helemaal naar verwachting en de komende weken zal het alleen maar drukker worden.”

De ANWB ziet het de afgelopen weken iedere vrijdag weer wat drukker worden op de wegen. “Mensen gaan een weekendje weg, op vakantie en het woon-werkverkeer neemt weer toe”, verklaart De Geest. Een jaarrecord is de ruim 600 kilometer aan files niet, dat record is gevestigd op vrijdag 25 juni met 623 kilometer file op het hoogtepunt.

De Geest verwacht niet dat mogelijke nieuwe reisbeperkingen in verband met verscherpte coronamaatregelen invloed hebben op de spits deze vrijdag. “Want als je wel de grens over komt naar een ander land, kan het zijn dat je daar weer met beperkingen zit, of in quarantaine moet als je terugkomt. Dit zijn voornamelijk geplande vakanties van mensen met kinderen.” Het beeld in Nederland geldt voor heel Europa. “Bij de Gotthardtunnel was vrijdag een wachttijd van twee uur”, weet de filelezeres over de situatie in Zwitserland, “en ook op de Route du Soleil in Frankrijk is er weer enorm veel vakantieverkeer.”