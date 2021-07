‘Moment van bezinning’ in Amsterdamse kerk na aanslag De Vries

Tientallen mensen zijn vrijdagmiddag naar de Westerkerk in Amsterdam gekomen om daar stil te staan bij de aanslag op Peter R. de Vries. De kerk opent de deuren voor iedereen die “een moment van stilte en bezinning zoekt of even een kaars wil komen aansteken”.

Een vrouw heeft een bos bloemen meegenomen en komt een kaarsje branden in de kerk. “Ik was zo overdonderd door het nieuws. Dit is het minste wat je kunt doen.” Een man die de kerk binnenkomt zegt: “Dit gun je niemand. Ik hoop dat hij het redt.” Een andere vrouw zegt: “Ik kan het maar niet begrijpen, dat zoiets gebeurt.”

“Het is een schande wat er gebeurd is”, zegt een vrouw die in de rij staat om een kaarsje te branden. “Die man ligt te knokken voor zijn leven. Ik kom hier iets opschrijven en ik wil wat doneren aan zijn stichting. Ik wil een kaarsje opsteken, omdat dat mij het gevoel geeft dat ik in contact kom met hem.”

Nadat mensen een kaarsje hebben gebrand, nemen veel van hen plaats op de stoelen en luisteren naar de orgelmuziek die klinkt. Sommigen laten een boodschap achter: “Blijf vechten Peter”, en “Ik bid voor u”, staat er.

De Westerkerk besteedt ook zaterdag aandacht aan de aanslag op de misdaadjournalist. Om 13.00 uur zal cantor-organist van de kerk, Evan Bogerd, een lunchconcert vullen met een orgelimprovisatie die “muzikaal de verbijstering van de gebeurtenissen van afgelopen dinsdagavond zal verbeelden”, aldus de kerk.

De Vries (64) werd dinsdagavond neergeschoten in de buurt van het Leidseplein en ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. Hij vecht daar voor zijn leven, liet de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema eerder weten. Zoon Royce de Vries schreef woensdag namens de familie op Twitter dat “de grootste nachtmerrie” werkelijkheid was geworden. “Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden.”