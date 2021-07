Rust terug in Maurik na inval vanwege aanslag op De Vries

In Maurik (gemeente Buren) is huis aan huis een brief bezorgd bij alle woningen in de straat waar een van de twee verdachten van de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries woonde. In de brief laat burgemeester Josan Meijers weten dat ze het begrijpt als mensen geschrokken zijn. Inmiddels is volgens haar de rust weergekeerd in het Gelderse dorp.

Zwaarbewapende agenten vielen woensdagochtend de woning binnen van de verdachte van de aanslag. Buurtbewoners vonden vooral ook de grote media-aandacht die volgde “niet altijd prettig”.

“We zijn allemaal geschrokken van dit nieuws. Het is begrijpelijk dat dit mensen heeft geraakt. Gelukkig is het nu weer rustig in het dorp. Na de vele media-aandacht van de afgelopen dagen gun ik de buurtbewoners die rust”, aldus Meijers. In Maurik woonde de Poolse verdachte in onderhuur in een rijtjeshuis met een hoogzwangere vrouw en kinderen. Die zijn elders opgevangen.

Ook in Tiel viel de politie woonhuizen binnen en nam daar spullen in beslag. In de wijk Passewaaij had de 21-jarige Rotterdamse verdachte een tweede onderkomen.