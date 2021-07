CDA-commissie: verlies door interne strijd en gebrek aan leiderschap

Het CDA heeft in maart flink verloren bij de landelijke verkiezingen vanwege meerdere factoren die in de partij speelden. Een commissie van het CDA, die heeft onderzocht wat er mis is gegaan, concludeert dat er sprake was van een interne strijd en dat eigen belang boven het belang van het CDA-team werd gesteld. Bovendien was er sprake van gebrek aan onderling vertrouwen én een gebrek aan bestuurlijk leiderschap. CDA-prominent Liesbeth Spies presenteerde het rapport zaterdag in Zeist.

“Het CDA heeft deze keer van zichzelf verloren”, staat in het rapport van 55 pagina’s. Spies concludeert dat er “van respectvol met elkaar omgaan vaak geen sprake was”. “Vanaf de lijsttrekkersverkiezingen in juli kreeg het eigenbelang van velen prioriteit boven het belang van het Team CDA.”

Dit leidde volgens de commissie “tot beschadiging van persoonlijke verhoudingen, en resulteerde in solistisch optreden en, gevoed door wantrouwen, een onveilige omgeving”. Volgens Spies is er niet voldoende geïnvesteerd in het Team CDA, waardoor het geen hecht team was en geen eenheid uitstraalde.

Het CDA zakte terug van negentien naar vijftien zetels bij de verkiezingen. Doordat Kamerlid Pieter Omtzigt heeft aangekondigd de partij te verlaten, zijn dat er binnenkort nog veertien.

Omtzigt vertrok nadat een memo die hij voor de commissie schreef was uitgelekt. In de memo stond onder meer dat de voorzitter van het CDA hem het partijleiderschap had beloofd als Hugo de Jonge weg zou vallen. Of dat waar is, is volgens het rapport niet vastgesteld. Wel schrijft de commissie dat er druk op minister Wopke Hoekstra kwam te staan om de partij te gaan leiden en op Omtzigt om dat te steunen.