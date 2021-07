Alle leden van het landelijk bestuur van het CDA zijn opgestapt naar aanleiding van het rapport van de commissie-Spies, die het verkiezingsverlies heeft onderzocht. Interim-voorzitter Marnix van Rij blijft voorlopig aan, zei hij zaterdag na de presentatie van het rapport.

Spies zei dat het rapport een “harde conclusie” is over de gang van zaken binnen het CDA, in de aanloop naar de verkiezingen in maart.