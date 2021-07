Zo’n 512.00 kijkers voor herhaling RTL Boulevard na dreiging

De herhaling van de uitzending van RTL Boulevard op RTL 4 heeft zaterdagavond zo’n 512.000 kijkers getrokken, meldt Stichting KijkOnderzoek. Vanwege een dreiging bij de studio van het programma ging de live-uitzending van zaterdag niet door en werd die van woensdag herhaald. Die stond in het teken van de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Woensdag keken er ruim 1,3 miljoen mensen naar de uitzending.

Het is bij RTL nog niet duidelijk uit welke hoek de dreiging komt waardoor zaterdagavond de live-uitzending van RTL Boulevard niet door kon gaan. Na informatie van de Amsterdamse driehoek werd besloten de uitzending af te gelasten. Afgelopen dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat. Hij was te gast geweest in het programma en liep na afloop ervan naar een nabijgelegen parkeergarage.

RTL Boulevard stond op plek 15 in de lijst van best bekeken programma’s. De best bekeken programma’s van de avond waren het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,67 miljoen), het Half acht nieuws op RTL 4 (1,18 miljoen), het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO 1 (1,01 miljoen) en de avondetappe van de Tour de France op NPO 1 (989.000).