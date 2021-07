De Jonge: blijf zoveel mogelijk thuis na risicovol contact

Mensen die vorige week “risicovol contact” hebben gehad wat betreft corona, worden dringend opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, weinig mensen te zien en zich te laten testen. Iedereen die bijvoorbeeld een feestje of barbecue heeft gehad of is uitgegaan moet extra opletten, waarschuwt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Het aantal besmettingen loopt razendsnel op, nadat het kabinet per 26 juni veel coronaregels losliet. Tijdens het uitgaan kon men met een toegangstest een kroeg of nachtclub in zonder afstandsregels, maar dat systeem bleek niet waterdicht. Duizenden jongeren raakten besmet. Velen van hen zijn nog niet volledig gevaccineerd. Het gevaar is nu dat zij anderen aansteken in andere leeftijdsgroepen. De Jonge wil voorkomen dat corona “door de generaties heen gaat lopen”.