Aantal nieuwe coronagevallen steeg afgelopen week ongekend snel

Precies een week geleden meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een verdubbeling van het aantal coronagevallen. Maar dat is, achteraf gezien, nog maar kinderspel vergeleken bij wat er sindsdien is gebeurd. In de laatste zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer 50.000 mensen positief getest, zes keer zo veel als in de week ervoor.

Het exacte weekcijfer komt dinsdag van het RIVM. Vorige week meldde het instituut dat het in de zeven dagen ervoor 8541 meldingen van positieve tests had gekregen, tegen 4208 in de week ervoor. In de zes dagen na de laatste update zijn 44.132 nieuwe gevallen gemeld. Op zaterdag waren er meer dan 10.000 meldingen, voor het eerst sinds eind december. Gemiddeld zijn het 7355 positieve tests per dag.

Verreweg de meeste mensen die positief testen zijn tieners en twintigers, maar het aantal gevallen onder dertigers, veertigers en vijftigers begint ook op te lopen. Bij lang niet alle mensen is te achterhalen hoe ze het virus hebben opgelopen, maar van de mensen die vorige week positief testten, waren relatief veel besmet geraakt in caf├ęs, discotheken of op andere feesten.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapati├źnten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen en hoeveel mensen zijn overleden aan het virus. Vorige week meldde het instituut dat 47 mensen in het ziekenhuis waren beland, van wie 7 op de intensive care, en dat 13 sterfgevallen waren gemeld. Die cijfers lijken voorlopig ongeveer gelijk te blijven.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal. Dat cijfer steeg eind vorige week naar 1,37, het hoogste niveau sinds eind augustus vorig jaar. Het cijfer geeft aan dat het virus zich heel snel verspreidt. Het getal gaat over de situatie twee weken geleden, eind juni, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd. Het zijn er waarschijnlijk ongeveer 1,37 miljoen en dat zou het laagste aantal sinds eind mei zijn. Bijna 80 procent van de volwassenen heeft in elk geval een eerste prik gehad, en daarmee behoort Nederland tot de top van Europa.