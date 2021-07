Amsterdammers kunnen lastig online testafspraak maken door drukte

Het is voor mensen uit Amsterdam en omgeving moeilijk om online een afspraak voor een coronatest te maken. Zo veel mensen uit de hoofdstad en de gemeenten eromheen probeerden dinsdag tegelijk een afspraak in te plannen, dat het leek of alle plekken vol waren. Dat was niet zo, en daarom adviseerde de GGD ze om het afsprakennummer te bellen of om het later nog een keer te proberen.

Het afsprakensysteem wordt beheerd door de landelijke organisatie, GGD GHOR Nederland. Die noemt als voorbeeld dat op dinsdagochtend 2500 mensen uit de regio Amsterdam tegelijk probeerden online een afspraak bij een testlocatie te maken. Voor iedere persoon werden drie testmogelijkheden vrijgehouden. Dat betekent dat er dus 7500 plekken op de agenda bezet lijken, terwijl 5000 van die 7500 tijden weer vrijkomen zodra de bezoekers een afspraak hebben gemaakt. Op die tijdstippen kunnen anderen later een afspraak maken voor een coronatest.

Bovendien zijn niet alle beschikbare tijden op de testlocaties ook online beschikbaar. Er worden ook tijdvakken vrijgehouden zodat de callcenters daar afspraken in kunnen plannen.

De GGD werkt aan een oplossing. Zo kan het zijn dat meer afspraakplekken online worden aangeboden, wat betekent dat callcenters minder ruimte krijgen om mensen in te plannen.