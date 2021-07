Speciekuipmoord: uit angst geholpen bij in stukken zagen lijk

De jongste verdachte Cheyenne V. (20) was doodsbang toen ze hielp bij het verbranden en in stukken zagen van het lijk van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden in juni 2019. Dat zei ze dinsdag snikkend tijdens de tweede dag van de inhoudelijk behandeling van de Steenbergse speciekuipmoord bij de rechtbank in Breda.

Ze zei nog altijd bang te zijn van één of meerdere medeverdachten. Ze wilde niet zeggen wie, maar hield wel opzichtig haar hand zo dat ze hoofdverdachte Nicky S. niet kon zien.

De loodgieter was in de dagen ervoor, vermoedelijk door S. of Wanda van R., gedood bij een poging om hem van zijn geld te beroven. Dat geld werd echter nooit gevonden. Toen de man was overleden, zo vertelden de verdachten, is aan de keukentafel het plan besproken. Cheyenne V. ging samen met haar moeder Edna en diens ex S. naar de bouwmarkt om een kettingzaag te kopen.

Over wie het lijk daarna in stukken zaagde, verschillen de verklaringen. Verdachte Wanda van R. zei dat haar toenmalige geliefde S. dat deed. Die wees echter weer naar haar. “Ik was er even bij, maar ben misselijk weggegaan. Ik ben ook een mens. Ik heb alleen maar de ketting er weer opgelegd toen die eraf ging.” Edna beschuldigde Wanda en Cheyenne zei weer dat ze Nicky had horen zeggen dat hij het deed.

Het in stukken zagen van het lijk gebeurde in de schuur bij de woonwagen van Edna V. in Steenbergen. Daar werden de stukken uiteindelijk ook in een ton in brand gestoken. De resten, met aanmaakhout, hebben dagenlang staan branden.

Uiteindelijk heeft Nicky S., zo bekende hij, de resten in twee bigshoppers gedaan en in een speciekuip gelegd. Die is volgegoten met cement en enkele dagen later gedumpt in het Schelde-Rijnkanaal. De politie dook de resten een halfjaar later op na een anonieme tip.

De zaak tegen de vier verdachten wordt deze hele week behandeld. De planning is dat justitie dinsdagmiddag komt met haar betoog en afsluit met de strafeisen.