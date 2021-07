Veel vragen bij reisorganisaties door stijging coronabesmettingen

Reizigers hebben vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in grote delen van Europa veel vragen over hun aanstaande vakantie. Dat leidt tot drukte bij de klantenservice van verschillende Nederlandse reisorganisaties. Zo heeft Sunweb het aantal medewerkers dat op de helpdesk werkt flink opgeschaald en is ook Corendon “continu bezig met het werven van extra mensen”.

“Er zijn veel ongeruste mensen die advies willen”, zegt een woordvoerster van Sunweb. “De onrust die door de regering is gezaaid met de uitspraak dat Nederland rood wordt, helpt niet mee.” Volgens een woordvoerster zorgt de uitspraak tijdens de laatste coronapersconferentie ervoor dat het aantal boekingen is gedaald. Van een toename in het aantal annuleringen of omboekingen is geen sprake, aldus de Nederlandse reisorganisaties.

De reizigers willen vooral weten wat er gebeurt als andere Europese landen beperkingen opleggen aan Nederlanders vanwege het oplopende aantal besmettingen in ons land. Daardoor zouden ze te maken kunnen krijgen met extra maatregelen als verplichte quarantaines. Andere vakantiegangers willen weten wat er gebeurt als het reisadvies voor hun vakantiebestemming wordt aangescherpt of willen advies over hun nog te boeken vakantie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken past zo nodig elke donderdag de reisadviezen aan.

De Nederlandse reisorganisaties reizen niet af naar landen waar voor reizigers een quarantaineplicht geldt bij aankomst. “Elk land is vrij om op elk moment inreisbeperkingen voor buitenlandse reizigers aan te passen”, aldus reisorganisatie TUI. “Wij verwachten niet dat zij gevaccineerde en geteste Nederlanders gaan weigeren of een quarantaine opleggen. Het is zeer onwaarschijnlijk maar niet uitgesloten.” Ook Sunweb rekent er niet op dat Zuid-Europese landen snel reisbeperkingen op gaan leggen aan Nederlandse toeristen.

De reisconcerns laten weten dat klanten hun vakantie kunnen omboeken of hun geld kunnen terugkrijgen wanneer een reis moet worden geannuleerd.